В Туркестан из Узбекистана доставили крупную партию медикаментов

Крупная партия медикаментов на 500 млн тенге прибыла в Туркестан из Узбекистана, сообщил заместитель акима Туркестанской области Сакен Калкаманов.

«Из Узбекистана прибыл груз, закупленный на 500 млн тенге. Лекарства будут направлены в больницы Туркестанской области. Среди них – 142 тысячи упаковок «Дексаметазона», аскорбиновой кислоты и «Гепарина». На эти лекарства большой спрос», - цитирует Калкаманова агентство Sputnik Казахстан.

Калкаманов подчеркнул, что на каждой упаковке препарата будет стоять печать и пометка «бесплатно».

«Препараты будут раздаваться только больным. Компания успела привезти лекарства, сейчас Узбекистан на карантине», - уточнил замакима.

Калкаманов отметил, что поступивший из Узбекистана объем должен покрыть двухмесячный спрос.

Кроме этого, по его информации, на следующей неделе в область поступят антибиотики и жаропонижающие средства из Турции, а в минувшую субботу поступили медикаменты из Алматы на сумму 27 млн тенге. Лекарства распределят по аптекам, а за ценами будет следить специальная мониторинговая группа.