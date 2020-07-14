Дежурные группы в школах будут работать по принципу «один учитель на класс» – МОН

Несмотря на то, что новый учебный год в Казахстане начнется в дистанционном формате, министерство образования и науки намерено оставить в школах дежурные группы, в которых будет обучаться небольшое количество детей. Однако здесь будет действовать принцип «один учитель на один класс» и полный запрет на перемещение по школе, сообщил во вторник в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций глава ведомства Асхат Аймагамбетов.

Как пояснил министр, несмотря на то, что первая четверть пройдет в дистанционном формате, есть два исключения. Первое касается заведений, которые находятся в отдаленных населенных пунктах.

«По итогам четвертой четверти мы видим, что там есть возможность вести учебный процесс в традиционном формате. Там есть начальные школы, где обучаются 5-15 детей. Обычно дети ходят в школу пешком, учителя тоже добираются пешком. В целом есть возможность организовать учебный процесс без угрозы для жизни и угрозы здоровью и детей и педагогов. Именно для этих школ будет обеспечена возможность обучаться в традиционном формате», - рассказал Аймагамбетов.

Второе исключение – это обращения от родителей, чьи дети обучаются в начальных классах. Как отметил министр, учитывая возрастные особенности малышей, что они находятся на начальном этапе и у них не сформированы навыки самоорганизации и самообучения, Минобразования предоставляет возможность «по письменному заявлению родителей обеспечить функционирование во всех организациях образования дежурных классов». Однако речь идет исключительно о начальных классах.

«Для этого необходимо, чтобы родители сказали, что учитывая всю обстановку они знают об имеющихся угрозах. Но, тем не менее, изъявляют желание об обучении ребенка в школе», - подчеркнул глава МОН.

Такая возможность будет обеспечена, но это потребует соблюдения «серьезных санитарных и эпидемиологических норм».

«Обучение будет организовано в несколько смен и подсмен. Мы будем комплектовать классы и разделим их на несколько подгрупп. Рассчитываем, что количество детей в подгруппах не будет превышать 10-15 человек. Будет реализован принцип «один класс – один учитель». Английский язык или другие предметы, которые преподавал другой учитель, будут переведены дистанционный формат. Работа будет организована так, что половина предметов будет преподаваться в дистанционном формате», - объяснил Аймагаметов.

Министр подчеркнул, что решение начать с 1 сентября учебный год по всей стране в дистанционном формате «централизованное, оно уже принято, и на местном уровне это решение не регулируется».

«По истечению первой четверти мы надеемся, что санэпиднормы будут улучшаться и от этого зависит возобновление деятельности организаций образования», - сказал он.

Аймагамбетов проинформировал, что утвержден четкий алгоритм действий, который будет зависеть от эпидситуации.

«Когда мы на «красном» уровне эпидситуации, все организации образования должны обучаться дистанционно. Если будет снижение, и Минздрав даст нам соответствующие сведения, то будем переходить к следующему этапу – 1-5 классы образования будут переходить в штатный режим. Если будет еще большее снижение заболеваемости, (в штатный режим – V) будут переходить 6-11 классы, будут исполняться очень жесткие саннормы. Если будет «зеленый» уровень, когда не будет фактов заболевания коронавирусной инфекции, то уже все предметы будут проходить в традиционном режиме. Это опыт большинства стран. Для нас на первом месте безопасность и здоровье детей и педагогов», - пояснил он.

Также ведомством принято решение, что каникулы в школах будут такими же, как обычно.

«Нами подготовлен приказ о начале учебного года, там определяются сроки каникул, они останутся неизменными. Несмотря на то, что это дистанционное обучение, ребята очень сильно устают. Нам необходимо специальное выделение времени для каникул. По каникулам изменений нет», - резюмировал глава МОН.