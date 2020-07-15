Пассажирский поезд врезался в стоящий грузовой поезд
  • 488
Два поезда столкнулись в Чехии, пострадали десятки человек
Фото kenoviny.cz

Пассажирский и грузовой поезда столкнулись недалеко от чешской столицы, пострадали десятки пассажиров, сообщает РИА Новости.

По данным чешской железнодорожной инспекции, авария произошла недалеко от станции Чески-Брод к востоку от Праги вскоре после 21:30 по местному времени. Пассажирский поезд врезался в стоящий грузовой поезд.

Чешское издание ČTK пишет, что авария произошла во вторник вечером на главной линии из Праги в Колин. В Чески-Брод пассажирский поезд, следовавший от железнодорожного вокзала Прага-Масарик до Речаны-над-Лабем, столкнулся со стоящим грузовым поездом. После столкновения пассажирский поезд сошел с рельсов. В результате аварии погиб 1 человек, еще 35 пострадали. Как сообщила пресс-секретарь спасательной службы Петра Эффенбергерова, 4 человека получили серьезные ранения, 31 пассажир получил легкие ранения. Среди пострадавших – 8 несовершеннолетних.

Неделю назад в Чехии недалеко от города Карловы Вары столкнулись два пассажирских поезда. Тогда погибли 2 человека, 24 пострадали.

Свежее из этой рубрики
Минздрав обещает в ближайшее время определиться, как вести статистику по пневмонии и коронавирусу
Новости
Инициатива о флешмобе врачей в день траура исходила от ассоциации медработников – Минздрав
Новости
Бюрабекова о снижении негативных публикаций о коронавирусе: «Речь не идет о фильтрации СМИ»
Просматриваемые
Новости
Карантин в Казахстане будет продлен до конца июля – Токаев
Новости
Нуждающимся казахстанцам в июле выплатят по 42 500 тенге – Токаев
Новости
Россия упростила получение гражданства для жителей постсоветских стран
Новости
42 500 тенге выплатят тем, кто остался без работы во время карантина – Мамин
Новости
ВОЗ считает коронавирус причиной вспышки пневмонии в Казахстане
Новости
Начать учебный год дистанционно считает целесообразным глава Минздрава