Два поезда столкнулись в Чехии, пострадали десятки человек

По данным чешской железнодорожной инспекции, авария произошла недалеко от станции Чески-Брод к востоку от Праги вскоре после 21:30 по местному времени. Пассажирский поезд врезался в стоящий грузовой поезд.

Чешское издание ČTK пишет, что авария произошла во вторник вечером на главной линии из Праги в Колин. В Чески-Брод пассажирский поезд, следовавший от железнодорожного вокзала Прага-Масарик до Речаны-над-Лабем, столкнулся со стоящим грузовым поездом. После столкновения пассажирский поезд сошел с рельсов. В результате аварии погиб 1 человек, еще 35 пострадали. Как сообщила пресс-секретарь спасательной службы Петра Эффенбергерова, 4 человека получили серьезные ранения, 31 пассажир получил легкие ранения. Среди пострадавших – 8 несовершеннолетних.

Неделю назад в Чехии недалеко от города Карловы Вары столкнулись два пассажирских поезда. Тогда погибли 2 человека, 24 пострадали.