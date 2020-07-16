В Минздраве не знают, сколько заразившихся медиков и их семей получили компенсацию

С начала пандемии коронавируса в Казахстане скончался 51 медицинский работник, однако в министерстве здравоохранения не знают, сколько конкретно семей получили компенсацию в 10 млн тенге и в целом, какому числу медработников, заразившихся коронавирусом, выплачена компенсация.

«На сегодня ведется работа по выплате компенсаций. Работают региональные комиссии при акиматах, они определяют причины появления заболевания и причины смертности непосредственно на рабочем месте. То есть человек заболел и скончался во время исполнения своих должностных обязанностей, с учетом этого протокола направляются на уровень министерства (здравоохранения – V), где формируются соответствующие списки и будут направляться в министерство труда и социальной защиты населения», - рассказал в четверг в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций председатель комитета контроля качества, безопасности товаров и услуг ведомства Тимур Султангазиев.

«То есть у вас с марта нет никаких данных?», - поинтересовались журналисты.

«Сейчас мы ведем сверки данных, чтобы понимать точное количество. И эти данные будут направлены в Минтруда», - отметил председатель комитета.

При этом Султангазиев не смог ответить на вопрос, означает ли это, что с марта никто из врачей так и не получил компенсацию, пообещав предоставить информацию позднее.

В целом, сообщил он, по статистике Минздрава, с начала пандемии коронавируса в Казахстане скончался 51 медицинский работник.

«Всего, по нашим данным, умер 51 наш коллега. Наше руководство, глава государства 13 июля наградил всех погибших медиков государственными наградами. Вы знаете, что 42 медработника получили соответственные госнаграды», - сказал Султангазиев.

Уже после брифинга глава ведомства уточнил журналистам, что всего в стране зарегистрировано 729 случаев заболевания медицинских работников, «деятельность которых связана с организацией и проведением мероприятий по КВИ».