Такие данные поступили в Минтруда и социальной защиты населения
123 медика, заболевших коронавирусом, получат по 2 млн тенге компенсации в ближайшие три дня – Нурымбетов
Фото Жанары Каримовой

Тамара Вааль, Vласть

Управления здравоохранений шести регионов страны подали списки, в которых насчитывается 123 медицинских работника, заразившихся коронавирусом на работе. И в ближайшие три дня они получат компенсации от государства в размере 2 млн тенге, сообщил в четверг в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций министр труда и социальной защиты Биржан Нурымбетов. Он также сообщил, что списки для выплат 10 млн тенге семьям погибших медиков в Минтруда пока не поступали.

«На сегодня на 14:00 часов от управлений здравоохранения регионов поступило 123 заявки из шести регионов. В соответствии с правилами в течение трех рабочих дней фонд социального страхования выплатит по 2 млн тенге этим людям на те реквизиты, счета, которые указаны в этих заявках», - сообщил Нурымбетов, отметив, что среди этих 123 «заявок на умерших медработников нет».

«По ним пока еще не подавались (заявки – V), - заверил глава Минтруда.

Он напомнил, что компенсация в 2 млн тенге выплачивается заболевшим коронавирусом медикам, а 10 млн тенге – семьям погибших. Это определено совместным приказом министерства здравоохранения и Минтруда. Оператором по выплате компенсации определен государственный фонд социального страхования. Заявки на выплату компенсаций подают управления здравоохранения регионов на основании решения соответствующих комиссий.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Vласти

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