Еще у 1,8 тыс. казахстанцев выявлен COVID-19

За минувшие сутки в Казахстане коронавирусная инфекция выявлена еще у 1 808 человек, сообщает Минздрав. Из них у 895 проявились симптомы болезни, 913 – бессимптомные носители.

Столица и Алматы продолжают лидировать по числу новых зарегистрированных случаев – 252 и 229 соответственно. В Восточно-Казахстанской области подтверждено еще 203 случая, в Атырауской области – 177 случаев, в Жамбылской области – 149, в Карагандинской области – 120, в Западно-Казахстанской области – 109, в Кызылординской области – 96, в Павлодарской области – 72, в Алматинской области – 68, в Северо-Казахстанской области – 61, в Шымкенте – 57, в Актюбинской области – 51, в Костанайской области – 51, в Мангистауской области – 45, в Акмолинской области – 42, в Туркестанской области – 26.

Всего в стране подтверждено 68 703 случая заражения КВИ, скончались, по данным министра здравоохранения на 17 июля, 464 человека. Выздоровели в стране 42 388 человек.