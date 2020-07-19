Дом инвалидов в ЗКО не может справиться с высокой смертностью пациентов от коронавируса

Журналисты Уральской недели обеспокоились происходящим в доме инвалидов после получения видео, на котором видно как тела умерших, завернутые в пакеты, небрежно лежат один на другом.

«Каждый день умирает по 8 — 9 человек. И все молчат. Персонал весь заражённый. Защиты нет! Лекарств нет! Про ИВЛ даже и разговора нет. Которые совсем тяжёлые переводят в изолятор. А что толку? Персонал, что в отделение, что в изоляторе один и тот же. Разрываются. И все это потом мы несем в город, в семью. Директор ушёл в отпуск. Главный врач одна все разруливает как может. А ведь там опекаемых очень много. Теперь пока все не умрут. Вот вам и статистика. А у персонала зарплата мизер», — рассказала Уральской неделе медработница дома инвалидов, пожелавшая сохранить анонимность.

По её словам, умершим не ставят диагноз коронавирус: «Когда никто не болел у всех брали тесты. Они отрицательные. Теперь их прикрепляют к умершим».

Журналисты «УН» позвонили, Людмиле Сарычевой, главному врачу дома инвалидов. В телефонном разговоре она отказалась от комментариев. На следующий день стало известно, что главный врач и врач одного из отделений в доме инвалидов уволились. Директор центра Ануарбек Кабашев при этом продолжал находиться в отпуске.