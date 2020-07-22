В Алматы сформировали списки врачей, заразившихся коронавирусом на работе

В Алматы сформировали списки медицинских работников, которые заразились коронавирусом во время работы, сообщил в ходе онлайн-брифинга на площадке региональной службы коммуникаций руководитель управления общественного здоровья города Камалжан Надыров.

«Сначала проходит экспертиза на уровне территориального департамента комитета контроля качества, - пояснил порядок Надыров. - После этой экспертизы формируются списки, выходят заключения: где и каким образом тот или иной медицинский работник заболел, на рабочем ли месте он заболел или где-то при иных обстоятельствах. Данные списки у нас уже сформированы. Министерством здравоохранения разработан специальный портал – главный портал, куда вносятся все эти данные, проводится определенная обработка, после чего все, абсолютно все, кто был заражен во время исполнения своих трудовых обязательств, то есть работал в инфекционных стационарах, они получат свои компенсационные выплаты».

Надыров также заявил, что «для того, чтобы понять каким образом произошло заражение, нужно проводить тщательную экспертизу».

«Очень скрупулезная работа, которая (проводится - V) нашими коллегами-эпидемиологами, и только после заключения, только после сверки всех данных мы вбиваем данные в портал и отправляем уже на уровень министерства, чтобы сформировать конечный список для начисления выплат», - добавил он.

При этом глава горздрава не уточнил, какое количество медиков заразились коронавирусом на работе к этому моменту.