​За сутки в Казахстане подтверждено почти 1500 новых случаев коронавируса

За минувшие сутки в Казахстане коронавирусная инфекция подтверждена еще у 1 494 человек, из них 856 – с симптомами болезни и 638 – бессимптомные носители.

В столице зарегистрировано 284 новых случаев, Восточно-Казахстанской области – 192, в Алматы – 173, в Карагандинской области – 121, в Западно-Казахстанской области – 95, в Атырауской области – 85, в Севро-Казахстанской области – 80, в Павлодарской области – 73, в Мангистауской области – 71, в Алматинской области – 59, в Акмолинской области – 53, в Жамбылской области – 53, в Костанайской области – 53, в городе Шымкент – 39, в Кызылординской области – 24, в Туркестанской области – 21, в Актюбинской области – 12.

С 13 марта в стране подтверждено 81 720 случаев заражения КВИ. По данным Минздрава на 21 июля, скончались 610 человек, еще 319 человек, зараженный COVID-19, умерли от других болезней по данным на 23 июля. Выздоровели к 25 июля 63,8% заболевших.