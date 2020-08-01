Минздрав вернется к публикации данных о смертности от COVID-19 на ежедневной основе

Со 2 августа Минздрав начнет публиковать объединенную статистику по коронавирусу и пневмонии, при этом обещает публиковать данные о смертности от них ежедневно, а не еженедельно, как это делалось в последние четыре недели.

«Мы в ежедневном формате, начиная со второго августа, будем давать эти данные, собранные по всей стране. Это будут четыре цифры. Первая цифра – больные, подтвержденные ПЦР-тестом на коронавирус, вторая – летальные случаи, третья – вероятные случаи с неподтвержденными ПЦР-тестами, четвертая – летальные исходы по ним», - сообщил официальный представитель Минздрава Багдат Коджахметов.

«Сутки заканчиваются в полночь. Необходимо время для обработки и сбора всей полученной информации по всей стране, каждый день утром эта статистика будет выдаваться», - цитирует Коджахметова госагентство Казинформ.

Минздрав пока не представил данных о заболеваемости и смертности от пневмонии за весь июль, а также данные о смертности от коронавируса за последнюю неделю. Коджахметов не пояснил, когда будут даны эти сведения.

Ранее ведомство также заявило, что не включит в объединенную статистику зафиксированные до 1 августа случаи пневмонии. Это объяснялось рекомендациями ВОЗ.