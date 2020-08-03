Совместное заявление обнародовали 27 партий
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Оппозиция Венесуэлы отказалась участвовать в парламентских выборах
ФОТО REUTERS

Основные оппозиционные партии Венесуэлы отказались участвовать в парламентских выборах, намеченных на 6 декабря, сообщает ТАСС. Об этом они сообщили в обнародованном в воскресенье совместном заявлении.

«Исчерпав все силы как внутри страны, так и за ее пределами, чтобы добиться конкурентных выборов, на которых было бы обеспечено уважение суверенной воли народа, мы, демократические политические организации Венесуэлы, сообщаем народу страны и международному сообществу, что мы единогласно решили не участвовать в электоральном мошенничестве, организованном режимом Мадуро», - говорится в заявлении, которое подписали 27 партий, в том числе представленные в настоящее время в парламенте «Народная воля», «Демократическое действие» и «Справедливость прежде всего».

Венесуэльская оппозиция победила на выборах в Национальную ассамблею в декабре 2015 года. Но летом 2017 года Конституционная ассамблея, сформированная по инициативе президента Николаса Мадуро и в составе которой нет политических противников исполнительной власти, взяла на себя функции принятия решений, а законодательный орган был фактически исключен из этого процесса.

Парламентские выборы в Венесуэле пройдут 6 декабря. Регистрация кандидатов состоится с 10 по 19 августа, а предвыборная кампания – с 21 ноября по 5 декабря.

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