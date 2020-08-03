За сутки почти 1,9 тыс. случаев коронавируса и пневмонии зарегистрированы в Казахстане, умерли 55 человек

В Казахстане за минувшие сутки подтверждено 1 069 случаев коронавируса и 798 случаев коронавирусной пневмонии, сообщил на брифинге в понедельник министр здравоохранения Алексей Цой.

По его данным, 34 человека умерли от коронавируса, еще 21 – от пневмонии.

К моменту начала брифинга Минздрав не опубликовал полные данные о заболеваемости пневмнонией, дав только информацию о новых случаях коронавируса.

При этом в ходе брифинга Цой повторил, что с 1 августа Казахстан «объединил статистику» по коронавирусу и пневмонии. В действительности Казахстан за минувшие двое суток не включил данные о заболевших и умерших в статистику по коронавирусу – они публикуются отдельной строкой на официальном сайте штаба. При этом не публикуются данные в разрезе регионов. Таким образом, статистика, по сути, не является объединенной и публикация данных о случаях пневмонии никак не повлияла на статистику по коронавирусу.