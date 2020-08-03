Инфляция в Казахстане за семь месяцев составила 4,4%

Инфляция в Казахстане за январь-июль 2020 года составила 4,4%, цены на продовольственные товары за семь месяцев (июль 2020 года к декабрю 2019 года) увеличились на 7,6%,непродовольственные товары – на 2,9%, платные услуги – на 1,7%, сообщает комитет по статистике министерства национальной экономики.

С начала года подорожали фрукты на 21,3%,крупы – на 20%, баранина – на 11,8%,сахар-песок – на 11,5%, мука – на 11%,овощи – на 10,8%, макаронные изделия – на 10,1%, масло сливочное – на 9,4%, конина – на 8,6%, сыр сычужный – на 8,4%,говядина – на7,6%, рыба мороженая, чай – по 6,8%, колбасные изделия – на 6,1%, свинина – на 5,5%, булочные и мучные изделия – на 5,3%, молоко пастеризованное – на 4,5%,хлеб – на 3,8%, творог – на 3,3%.Цены на табачные изделия повысились на 8,8%, минеральную и питьевую воду – на 8,5%, алкогольные напитки – на 5,5%, прохладительные напитки – на 5,4%. Снижение цен зафиксировано на яйца на 5,9%, рис – на 2,2%, пшено – на 2,1%.

Прирост цен на моющие и чистящие средства составил 6,6%, лекарства – 6,3%, товары личного пользования – 5,7%, бытовые приборы – 4,6%. Цены на автомобили, строительные материалы повысились по 4,3%, бензин подорожал на 2,7%, а дизельное топливо подешевело на 3%.

Цены на ритуальные услуги выросли на 4,3%, услуги здравоохранения – на 3,5%, услуги детских дошкольных учреждений – на 2,2%, кабельного телевидения – на 2%, общественного питания – на 1,9%, абонентская плата за доступ к сети интернет выросла на 2%. Проезд городским транспортом (такси) подорожал на 5,3%, железнодорожным пассажирским транспортом – на 3,6%, а воздушным – подешевел на 6,6%.

В сфере жилищно-коммунальных услуг тарифы на горячую воду снизились на 5,5%, канализацию –на 3,5%, отопление центральное – на 3,4%, холодную воду – на 2,6%, а на вывоз мусора повысились на 11,1%, на электроэнергию – на 2,6%.