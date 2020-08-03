Минздрав на минувшей неделе подтвердил еще 265 смертей от коронавируса

Больше всего летальных случаев зарегистрировано за прошлую неделю в Алматы – 53 (общее число смертей в городе выросло до 164). В Карагандинской области подтверждено еще 49 случаев смерти (всего с начала эпидемии - 186), в Восточно-Казахстанской области – 38 (всего - 66), в столице – 29 смертей (всего с начала эпидемии – 234, город лидирует по этому показателю в стране).

В Жамбылской области зарегистрировано 15 случаев смерти (всего в регионе умерло 50 человек), в Западно-Казахстанской области – 14 смертей (всего - 48), в Алматинской области – 12 (всего – 26), в Актюбинской области – 9 случаев смерти (всего - 28).

В Акмолинской области зарегистрировано еще 8 смертей (а всего с начала эпидемии - 46), в Шымкенте – тоже 8 (в целом в регионе умерло 39 человек). В Атырауской области подтверждено 7 новых случаев смерти (всего - 29), в Мангистауской области – так же 7 смертей (в целом 38 с начала эпидемии), в Павлодарской области – 5 смертельных случаев (всего 28), в Костанайской области – тоже 5 смертей (в целом 11), в Туркестанской области – 3 смерти (в целом 41), в Северо-Казахстанской области – 2 случая смерти (всего 16), в Кызылординской области – один (всего 8).

После смертельного случая его изучает специальная комиссия, которая должна установить, был ли коронавирус причиной смерти или сопутствующим заболеванием. 23 июля Минздрав сообщал, что к тому моменту 319 человек, зараженных коронавирусом, умерли от других болезней.

Кроме того, данная статистика не включает данные о смертях от пневмонии, поскольку Минздрав не включал их в официальную статистику от коронавируса. В июне от пневмонии умерло 628 человек, в июле – 2 270 человек.