Там находятся более 200 наших граждан
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Токаев попросил президента Ливана обеспечить безопасность казахстанцев в Бейруте
Фото Жанары Каримовой

Глава государства Касым-Жомарт Токаев в телефонном разговоре с президентом Ливанской Республики Мишелем Ауном попросил обеспечить безопасность казахстанцев в Бейруте, сообщает Акорда.

«Учитывая, что взрывной волной был причинен ущерб зданию дипломатической миссии Казахстана, и легкое ранение получил ее сотрудник, президент Казахстана обратился к Мишелю Ауну с просьбой принять меры по обеспечению безопасности наших граждан (более 200 человек), находящихся в Бейруте», - говорится в сообщении.

Также он надеется, что ливанское правительство окажет необходимое содействие для безопасной ротации 120 казахстанских миротворцев, которые находятся в составе Временных сил ООН на юге Ливана.

Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования и просил передать слова поддержки родным и близким погибших в результате трагических событий в порту Бейрута, а также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

В свою очередь президент Ливана заверил, что власти страны примут все необходимые меры для обеспечения безопасности граждан и дипломатической миссии Казахстана.

В ходе беседы стороны обменялись мнениями по вопросам дальнейшего расширения казахстанско-ливанских отношений. По мнению Токаева, Ливан является важным партнером Казахстана на Ближнем Востоке, сотрудничеству с которым придается большое значение. Президент Ливана подтвердил заинтересованность в тесной совместной работе с целью наращивания взаимодействия в двустороннем и многостороннем форматах.

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