Казахстан вступил в программу COVAX Facility, предоставляющую доступ к вакцинам от COVID-19

Казахстан вступил в программу COVAX Facility, предоставляющую доступ к комплексу вакцин-кандидатов от COVID-19, сообщил на своей странице в Facebook в пятницу официальный представитель министерства здравоохранения Багдат Коджахметов. Также ведомство определилось с группами риска – это порядка 2,2 млн человек, которых будут бесплатно прививать.

«Казахстан изучил мировые данные по разработке вакцины против коронавирусной инфекции и вступил в программу COVAX Facility, созданную Глобальным альянсом по вакцинам и иммунизации (GAVI) совместно с Коалицией за инновации в области обеспечения готовности к эпидемиям (CEPI) и Всемирной организацией здравоохранения, а также с международными корпорациями и производителями вакцин. Страны, принимающие участие в указанной программе, получат заверения в поставке им вакцины против КВИ для иммунизации 20% населения страны», - сообщил Коджахметов.

Стоимость одной дозы вакцины, по оценкам GAVI, будет варьироваться от $10 до $20 или по сегодняшнему курсу – от 4142 до 8284 тенге.

«По подсчетам министерства здравоохранения, для покупки вакцины, в случае закупа через GAVI, из бюджета потребуется от 9 037,8 млн до 18 075, 7 млн тенге без учета расходов на транспортировку», - проинформировал он.

Официальный представитель Минздрава заверил, что «почти каждый десятый казахстанец, находящийся в группах риска, может получить вакцину от коронавируса бесплатно».

«Количество граждан, подлежащих вакцинации в Казахстане составляет 2 182 000 человек или 11,5% всего населения страны. В их числе лица из группы риска с хроническими заболеваниями, включая лиц старше 65 лет – с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, сахарным диабетом и хронической обструктивной болезнью легких, а также медицинские работники. Вместе с тем министерство здравоохранения рассматривает возможность расширить число получателей бесплатных вакцин до 20%, и включить в их число детей и взрослых, состоящих на диспансерном учете с хроническими заболеваниями, детей и персонал закрытых учреждений, и другие категории», - отметил Коджахметов.