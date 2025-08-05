Вакцинация беременных от коклюша необходима, чтобы избежать заражения младенца – Минздрав

В министерстве здравоохранения в ответ на запрос «Власти» пояснили, что вакцинация беременных женщин от коклюша будет вводиться, чтобы предотвратить заражение новорожденного от матери или других членов семьи. Подростков в возрасте 16 лет будут ревакцинировать от коклюша, так как эту необходимость выявило исследование, проведенное в республике в 2023 году.

В Минздраве подчеркнули, что в первые месяцы жизни детская иммунная система еще недостаточно активна, а функцию защиты выполняют только материнские антитела, поэтому младенцы часто заражаются инфекциями от родителей и других членов семьи и переносят болезнь в разы тяжелее, чем дети старшего возраста. Одной из самых опасных детских инфекций является коклюш.

«Если ребенок заболевает в младенчестве, в 70% случаев ему потребуется госпитализация и длительное лечение в стационаре, а в неблагоприятных ситуациях проводится искусственная вентиляция легких. Вероятность летального исхода при этом достигает 2-4%», –- пояснили в министерстве.

Экспертами ВОЗ была разработана «Стратегия кокона», по которой для защиты новорожденного прививки получает все его окружение.

«Ключевым пунктом этой стратегии выступает вакцинация беременной женщины. Своевременная вакцинация не только предупреждает заражение от матери, но и способствует передаче защитных антител через плаценту, чтобы к моменту рождения у младенца был достаточный запас иммунной защиты», - добавили в Минздраве.

В ведомстве также подчеркнули, что вакцинация беременных от коклюша, дифтерии и столбняка входит в международные рекомендации CDC (Центра по контролю и профилактике заболеваний США). Она рекомендована всем женщинам на 27-36 неделях беременности. Программы вакцинации беременных против коклюша внедрены в Великобритании, США, Канаде, Австралии, Аргентине, Израиле, Бельгии, Ирландии, Новой Зеландии и других странах.

«Учитывая текущую эпидемиологическую ситуацию по коклюшу, защита детей до начала вакцинации против данной инфекции для нашей страны является чрезвычайно актуальной», - добавили в ведомстве.

Вакцинация от коклюша в составе комбинированных вакцин начинается в возрасте 2 месяцев. Дальше проводится еще две прививки с интервалом один месяц. Получение курса вакцинации, состоящего из трех доз, может способствовать полной защите организма ребенка от коклюша, подчеркивают в министерстве.

За 2024 год в Казахстане коклюшем заболел 1 441 ребенок до 1 года. Из них 318 детей (22,1%) заболело до достижения прививочного возраста, а на стадии вакцинации – 250 детей, не завершивших курс из трех доз (17,3%).

«Эти факты указывают на необходимость защиты новорожденных в первые месяцы жизни от последствий коклюша», - отмечают в Минздраве.

В министерстве также рассказали подробнее о планах по вакцинации от коклюша подростков.

По данным ВОЗ, коклюш не диагностируется среди детей более старшего возраста и подростков из-за часто нетипично протекающего заболевания. При этом среди данной возрастной группы нередки случаи коклюша в стертой форме, и подростки могут быть источником заражения для других людей.

В 2023 году в Казахстане было проведено исследование «Серонаблюдение за Bordetella pertussis среди детей и подростков в Казахстане» для того, чтобы оценить продолжительности защиты после вакцинации против коклюша.

«Результаты данного исследования показали, что среди подростков серологическая защита снижается и возникает необходимость в бустерной вакцинации в данной возрастной группе. В этой связи планируется проведение вакцинации против коклюша наряду с вакцинацией против дифтерии и столбняка среди детей 16 лет с применением вакцины с уменьшенным содержанием антигенов вместо вакцины АДС-М», - отметили в Минздраве.

В министерстве также рассказали подробнее об изменении графика вакцинации против коклюша, дифтерии, столбняка, гемофильной инфекции типа b, полиомиелита и вирусного гепатита «В».

Действующая схема по Национальному календарю прививок включает две дозы гексавакцины (в 2 и 4 месяца) и две дозы пентавакцины (в 3 и 18 месяцев).

«На сегодняшний день планируется улучшение схемы вакцинации путем использования трех доз гексавакцины (в 2, 3 и 4 месяца) и одной дозы пентавакцины (в 18 месяцев)», - сообщили в Минздраве.

Введение дополнительной дозы гексавакцины в ведомстве объясняют тем, что это усиливает защиту от вирусного гепатита «В» и соответствует международной практике.

«Преимуществами данной схемы вакцинации являются упрощение логистики, снижение риска ошибок при проведении профилактических прививок. Также трехдозовая схема гексавакциной демонстрирует высокую иммуногенность и безопасность», - подчеркивают в министерстве.