Об этом заявил предправления фонда Ахметжан Есимов
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«Самрук-Казына» планирует совместно с Россией создать производство вакцины от коронавируса
фото Данияра Мусирова

Председатель правления АО «ФНБ «Самрук-Казына» Ахметжан Есимов доложил главе государства Касым-Жомарту Токаеву о деятельности фонда в рамках борьбы с пандемией коронавируса.

Как сообщается на сайте Акорды, в марте фонд профинансировал приобретение 6 млн защитных масок врачам, полицейским и социальным работникам, а в рамках взаимодействия с министерством здравоохранения за счет финансовых средств компании было закуплено 100 машин скорой помощи, 1 тыс. кислородных концентраторов, 50 аппаратов искусственной вентиляции легких, 1 тыс. пульсоксиметров и 3 тыс. противовирусных препаратов «Авифавир».

Кроме этого, фондом будет профинансировано строительство двух клиник по профилактике и контролю инфекционных заболеваний в столице и Алматы. Также Есимов рассказал президенту о планах по созданию производства вакцины от коронавируса совместно с Россией.

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