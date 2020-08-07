«Самрук-Казына» планирует совместно с Россией создать производство вакцины от коронавируса

Как сообщается на сайте Акорды, в марте фонд профинансировал приобретение 6 млн защитных масок врачам, полицейским и социальным работникам, а в рамках взаимодействия с министерством здравоохранения за счет финансовых средств компании было закуплено 100 машин скорой помощи, 1 тыс. кислородных концентраторов, 50 аппаратов искусственной вентиляции легких, 1 тыс. пульсоксиметров и 3 тыс. противовирусных препаратов «Авифавир».

Кроме этого, фондом будет профинансировано строительство двух клиник по профилактике и контролю инфекционных заболеваний в столице и Алматы. Также Есимов рассказал президенту о планах по созданию производства вакцины от коронавируса совместно с Россией.