Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 20 млн

По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире коронавирусом заразились уже более 20 млн человек, скончались порядка 734 тыс.

В США число заразившихся превышает 5 млн, в Бразилии – 3 млн, в Индии достигает 2,2 млн. Умерли в Соединенных Штатах 163,4 тыс. человек, в Бразилии – 101,7 тыс., в Индии – порядка44,4 тыс.

В России число заболевших – 890,8 тыс., а умерших – почти 15 тыс. В ЮАР – 563,6 тыс. случаев заражения и 10,6 тыс. летальных случаев; в Мексике – порядка 480,3 тыс. заболевших и 52,3 тыс. умерших; в Перу – 478 тыс. случаев заражения, скончались более 21 тыс. человек; Колумбия – порядка 387,5 тыс. заразившихся и 12,8 тыс. умерших; в Чили – более 375 тыс. заболевших и 10,1 тыс. умерших; в Иране – 328,8 тыс. случаев заболевания и 18,6 тыс. умерших.

В двадцатку стран с наибольшим числом заболевших входят также Испания – почти 323 тыс., Великобритания – порядка 313,4 тыс., Саудовская Аравия – 289,9 тыс., Пакистан – 284,6 тыс., Бангладеш – 260,5 тыс., Аргентина – 253,8 тыс., Италия – 250,8 тыс., Турция – порядка 242 тыс., Франция – 239,3 тыс. и Германия – 218,5 тыс.