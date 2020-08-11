Второй день протестов в Минске: один человек погиб

В Минске в ходе акции протеста погиб один человек, сообщает Euroradio . Смерть мужчины официально подтвердили в МВД Беларуси.

«10 августа около 23.00 в ходе массовых беспорядков в Минске на проспекте Притыцкого, толпа строила баррикады для блокирования движения. В ходе противостояния со спецназом, прибывшим для деблокирования площади, один из протестующих пытался бросить неустановленное взрывное устройство в строну правоохранителей. Оно взорвалось в руке, мужчина получил травмы несовместимые с жизнью», - цитирует издание сообщение МВД.

Издание также сообщает, что в местах протестов были слышны взрывы, центр Минска заблокирован по периметру, демонстранты запускают салют в ОМОН, а те атакуют их светошумовыми гранатами, выпускают слезоточивый газ. Количество пострадавших в протестах неизвестно, как нет данных о количестве задержанных. Euroradio только сообщает, что во время акций протестов пострадали несколько журналистов и редакторов белорусских и российских изданий. Задержаны и остаются под стражей трое белорусских журналистов, журналистка «Нашай Нівы» Наталия Лубневская ранена резиновой пулей и находится в больнице, журналистка Татьяна Капитонова оглушена светошумовой гранатой во время разгона демонстрантов на станции метро «Пушкинская», а поздно ночью сотрудники газеты «Наша Ніва» получили сообщение SOS c телефона главного редактора издания Егора Мартиновича, возвращавшегося домой после освещения акции. Это может означать, что его задержали.

По данным «Радио Свободы», на улицы столице вышли несколько тысяч человек, люди строили баррикады из мусорных баков и других подручных средств. Пострадал водитель маршрутного автобуса – рядом с ним разорвалась граната.

ТАСС сообщает, что после продолжавшегося 7 часов противостояния с протестующими милиции удалось вытеснить их с улиц города.

Напомним, 9 августа в Минске и регионах прошли массовые протестные акции. По данным МВД, день выборов всей стране были задержаны около 3 тыс. человек, боевое оружие силовиками не применялось, погибших нет. Во время ночных столкновений с протестующими силовики активно использовали слезоточивый газ, светошумовые гранаты и водометы. Есть подтверждение, что была стрельба по людям резиновыми пулями.