211 человек скончались в Казахстане за минувшую неделю от коронавируса

В Казахстане с 3 по 9 августа зарегистрировано 211 случаев с летальным исходом от коронавирусной инфекции, сообщает Минздрав.

Больше всего умерших в Карагандинской области – 55, в столице – 33 пациента, в Алматы – 31, в Восточно-Казахстанской области – 28, в Западно-Казахстанской области – 23. В Акмолинской области скончались 9 человек, в Шымкенте – 8, в Алматинской области – 8, в Атырауской области – 6, в Актюбинской области – 3, в Павлодарской области – 3, по одному умершему в Жамбылской, Мангистауской, Северо-Казахстанской и Туркестанской областях.

Всего в Казахстане зарегистрировано 1269 случаев с летальным исходом.

С 23 июля Минздрав не сообщает, сколько человек в стране, заразившихся коронавирусом, умерли от других болезней. Тогда сообщалось о 319 таких случаях.

Всего в стране заразились коронавирусом 100 164 человека, без учета данных по коронавирусной пневмонии, выздоровели к этому моменту 73 702 человека.