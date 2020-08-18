Им стал Руслан Шпекбаев
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Назначен заместитель министра обороны Казахстана
ФОТО ВЛАДИМИРА ТРЕТЬЯКОВА

Заместителем министра обороны Казахстана назначен Руслан Шпекбаев, сообщается на сайте Акорды.

«Распоряжением главы государства Шпекбаев Руслан Нуртолеуович назначен заместителем министра обороны Республики Казахстан», - говорится в сообщении на сайте президента во вторник.

Руслану Шпекбаеву 52 года. Он окончил Одесское высшее артиллерийское командное училище, Военный артиллерийский университет Вооруженных сил Российской Федерации, Военную академию генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации. Проходил воинскую службу на должностях офицерского состава от командира взвода до первого заместителя начальника Генерального штаба Вооруженных сил РК, войсковую практику в артиллерийской школе Бундесвера ФРГ. В разные годы был заместителем начальника кафедры оперативного искусства факультета военного и государственного управления Национального университета обороны, заместителем начальника департамента - начальником управления департамента стратегического планирования генштаба Вооруженных сил РК, начальником департамента стратегического планирования генерального штаба ВС РК. С августа 2017 года был первым заместителем начальника генерального штаба Вооруженных сил Республики Казахстан.

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