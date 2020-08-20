Более 24 млрд тенге надбавок выплатили казахстанским медикам за июль

78 тыс. медицинских работников, задействованных в борьбе с коронавирусной инфекцией, получили надбавки за июль. Как сообщили в четверг в пресс-службе фонда социального медстрахования, общая сумма выплат превысила 24 млрд тенге.

«В Казахстане производятся выплаты по надбавкам за июль 78 тыс. медицинским работникам, задействованным в борьбе с COVID-19. Фондом соцмедстрахования в июле выплачено свыше 24 млрд тенге дополнительно к установленной заработной плате медработников», - сообщили в пресс-службе.

В фонде отметили, что число медработников, которые привлечены к работе в опасных условиях с инфекцией, растет ежемесячно. Если в июне надбавку получили свыше 53 тыс. человек, то уже в июле их число достигло 78 тыс. человек.

Напомним, для стимулирования и поощрения медработников, задействованных в противоэпидемических мероприятиях по коронавирусу, предусмотрены надбавки к заработной плате. Приказом министерства здравоохранения определены группы риска, порядок формирования списков получателей и размеры выплат. В зависимости от группы риска доплата медработникам составляет от 212 тыс. тенге до 850 тыс. тенге. Кроме того, в настоящее время Минздравом вносятся изменения и дополнения в данный приказ. Эти изменения предполагают расширение категорий медицинских работников, которые смогут получать надбавки к заработной плате. Как отметили в фонде, прежде всего, это коснется медработников, задействованных в работе мобильных бригад.