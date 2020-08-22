Тихановская не будет выдвигать свою кандидатуру в случае новых президентских выборов

Светлана Тихановская в интервью польскому телеканалу «Белсат» сообщила, что в случае новых выборов в Беларуси она не будет выдвигать свою кандидатуру на пост президента страны. Она также призвала белорусов не опускать руки сейчас.

«Вы знаете, теперь я понимаю, что для многих этот момент имеет принципиальное значение, - сказала Тихановская, отвечая на вопрос , объявит ли она себя законно избранным президентом. -Но на самом деле сейчас единственное, что имеет значение, - это то, что нас лишили права выбора. Всем очевидно, что эти выборы прошли с множеством нарушений. И эти выборы были сфальсифицированы. А сейчас процент узнать невозможно и не важно. Важно то, что у нас отняли право на честные выборы. И только новые честные, прозрачные выборы могут восстановить справедливость».

Как подчеркнула Тихановская, новые выборы «больше не должны быть при таком составе ЦИК, которому люди не доверяют», на них должны быть допущены все наблюдатели, в том числе иностранные..

«И только тогда мы сможем понять, кто победил на этих выборах», - уверена она.

При этом она заявила, что не будет выдвигать свою кандидатуру второй раз.

«Конечно, освобождение политзаключенных – одно из требований всех забастовщиков, это одно из требований всего белорусского народа. Я не планирую себя (выдвигаться – V)», - сказала Тихановская, отметив, что ей более чем достаточно политики.

Но она призвала белорусов не опускать руки: «Только наше единство сейчас, наша вера в то, что мы можем все изменить, должны направлять нас. Мы не можем взять это и опустить руки сейчас, потому что рисковать всем и всем страшно. Но нам нужно знать, что мы победим. Только вместе мы сможем добиться самоуважения, заслужить уважение властей, гарантировать признание нашего права выбора и провести новые справедливые и прозрачные выборы, на которых мы выберем нового президента».

Тихановская поблагодарила всех рабочих, которые вышли на забастовки, и таким образом «решили проявить свою гражданскую позицию, не испугались». По ее словам, «уже создано много инициатив для помощи забастовщикам и есть порядок оказания этой помощи», и это «только начало пути». Тихановская уверена, что «эти инициативы помогут любому, кто столкнется с лишениями и любой несправедливостью во время этих забастовок».

Вернуться в Беларусь она пообещала тогда, когда сможет почувствовать себя в безопасности, но при нынешней власти это невозможно.

Что касается координационного совета, по факту создания которого правоохранительные органы Беларуси возбудили уголовное дело, Тихановская отметила: он должен выступить «посредником в переговорах с властями с целью урегулирования назревающего в стране кризиса и проведения мирных переговоров, чтобы мы могли собраться вместе для проведения новых справедливых и прозрачных выборов».

«Хочу сказать не только тем белорусам, которые голосовали за меня, но и тем, кто голосовал за других кандидатов. У каждого свое мнение, но каждый должен понимать, что эти выборы были нечестными, непрозрачными и были сфальсифицированы. То есть украли наш выбор. И мы должны вернуть себе это право. И я очень хочу, чтобы кризис, который сейчас назревает в стране, закончился поскорее. Но он закончится только тогда, когда у нас будет диалог между властью и народом. Но повлиять на это могут только сами люди. Белорусы должны проявить настойчивость, удары должны увеличиваться. Только в этом случае власть услышит народ и пойдет на этот диалог. Тогда мы создадим оптимальные условия для проведения новых честных и прозрачных выборов и выберем себе достойного президента нашей страны для безопасного и светлого будущего», - подчеркнула Тихановская.

При этом в интервью Русской службе ВВС она заявила, что не прекращает борьбу и будет национальным лидером, пока это необходимо.

«Светлана Тихановская стала символом перемен, символом борьбы за права, за безопасное будущее Белоруссии, за уважение, и я понимаю, что большинство людей голосовали за меня, и то, что я, скажем так, возложила на себя обязанность быть национальным лидером. Это значит, что я не прекращаю борьбу, что я остаюсь вместе с людьми, что я буду продолжать идти с ними рядом, пусть и не в Белоруссии, но так получилось, что я здесь. Я с людьми, я остаюсь их символом, и я буду лидером, пока это будет необходимо», - сказала она.