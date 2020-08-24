По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире коронавирусом заразились уже более 23,3 млн человек, скончались 807,1 тыс.

Число заразившихся коронавирусом в США превысило 5,7 млн, в Бразилии превысило 3,6 млн, а в Индии – 3 млн. Умерли в этих странах 176,7 тыс., 114,7 тыс. и 56,7 тыс. заразившихся соответственно.

В России зарегистрировано 954,3 тыс. случаев заражения и 16,3 тыс. летальных случаев; в ЮАР – порядка 609,8 тыс. случаев заражения, скончались более 13 тыс. человек; в Перу заразились 585,2 тыс. человек, скончались 27,4 тыс.; в Мексике – 556,2 тыс. заразившихся и 60,2 тыс. умерших; в Колумбии – 533,1 тыс. заразившихся и 16,9 тыс. умерших; в Чили – 397,6 тыс. случаев заражения и 10,8 тыс. летальных случаев; в Испании – более 386 тыс. заболевших и 28,8 тыс. умерших.

Выздоровели в мире свыше 15 млн человек, больше всего в Бразилии – 2,94 млн, в Индии – 2,28 млн и в США – 1,99 млн.