В автопарке Рудного сгорело 10 автобусов

Сообщение о пожаре на территории ТОО «Рудный Автотранс» поступило в СПЧ-2 города в 04:19.

«По прибытию на место было установлено, что на открытой территории горят пассажирские автобусы. Исходя из обстановки, было принято решение об эвакуации рядом стоящих автобусов. Силами СПЧ-2 и представителями объекта на безопасное расстояние было отбуксировано 12 автобусов. Огнем уничтожено 10 автобусов и 2 автобуса повреждены», - проинформировали в ДЧС региона.

Пожар был локализован в 05:02 и ликвидирован в 05:10. Причина пожара устанавливается.