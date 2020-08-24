Причина пожара устанавливается
  • 746
В автопарке Рудного сгорело 10 автобусов
иллюстративное фото Жанары Каримовой

Сегодня на территории ТОО «Рудный Автотранс» произошел пожар, сгорели 10 автобусов, сообщает ДЧС Костанайской области.

Сообщение о пожаре на территории ТОО «Рудный Автотранс» поступило в СПЧ-2 города в 04:19.

«По прибытию на место было установлено, что на открытой территории горят пассажирские автобусы. Исходя из обстановки, было принято решение об эвакуации рядом стоящих автобусов. Силами СПЧ-2 и представителями объекта на безопасное расстояние было отбуксировано 12 автобусов. Огнем уничтожено 10 автобусов и 2 автобуса повреждены», - проинформировали в ДЧС региона.

Пожар был локализован в 05:02 и ликвидирован в 05:10. Причина пожара устанавливается.

Свежее из этой рубрики
В Казахстане намерены перевести в онлайн услуги по постановке на воинский учет и получению военного билета
Новости
Токаев освободил от должности замначальника службы государственной охраны Мухтара Аюбаева
Новости
84 случая коронавирусной пневмонии зарегистрировано в Казахстане за сутки
Просматриваемые
Новости
Несколько активистов задержаны полицией в Алматы, сообщают их соратники
Новости
«Взрывной рост антител» показывает казахстанская вакцина от коронавируса – Аймагамбетов
Новости
Здоровые и работающие люди должны сами платить за вакцину от коронавируса – Коджахметов
Новости
Казахстан будет исходить из национальных интересов при решении об использовании сил ОДКБ в Беларуси
Новости
Повторная налоговая амнистия затронет порядка 1,2 млн казахстанцев
Новости
Почти 1,1 тыс. случаев коронавирусной пневмонии зарегистрировали в Казахстане за сутки