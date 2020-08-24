Беременных и детей в Казахстане будут лечить от COVID-19 по отдельным протоколам

В течение недели в Казахстане планируется принять отдельные клинические протоколы лечения от коронавирусной инфекции для беременных и детей. В том числе, в протокол будет добавлен синдром Кавасаки, сообщила в понедельник в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций председатель правления АО «Научный центр педиатрии и детской хирургии» Риза Боранбаева.

«Клинический протокол лечения COVID-19 у детей уже разработан. Он начал разрабатываться недавно, в течение последних двух недель», - сообщила Боранбаева.

Она напомнила, что раньше Казахстан применял единый протокол, в который входила диагностика и лечение коронавирусной инфекции у взрослых, детей и беременных.

«Последние две недели мы занимались разработкой уже отдельного протокола. Теперь у нас в Казахстане будет три протокола: первый – для взрослых, второй – для беременных, третий – для детей», - заверила она.

По мнению Боранбаевой, данные протоколы уже готовы и на этой неделе будут рассматриваться.

«Лечение детей в любом случае идет, потому что диагностика и лечение COVID-19 было в общем протоколе. Сейчас мы его (протокол – V) более расширили, систематизировали и включили мультивоспалительный синдром (синдром Кавасаки – V). И протокол, я думаю, в течение недели утвердится», - подчеркнула она.