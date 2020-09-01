Заболеваемость коронавирусом в США сократилась на 38%, заявил Трамп

Уровень заболеваемости коронавирусом в США за последний месяц сократился на 38% по сравнению с июлем, заявил американский президент Дональд Трамп, выступая перед журналистами в Белом доме.

«За последний месяц число новых случаев в США сократилось на 38%», - цитирует Трампа агентство ТАСС.

Он также сообщил о начале третьей фазы испытаний вакцины от фармацевтической компании AstraZeneca: «Она присоединяется к группе других вакцин, разработка которых близка к завершению и, надеюсь, утверждению».

По данным Университета Джонса Хопкинса, в США зафиксировано свыше 6 млн случаев заражения коронавирусом, умерли более 183,5 тыс. человек. Страна находится на первом месте как по заболеваемости, так и по смертности от COVID-19.

Всего в мире заразились порядка 25,4 млн человек, свыше 849 тыс. умерли.

В десятку стран с наибольшим число заболевших также входят Бразилия – свыше 3,9 млн, Индия – 3,6 млн, Россия – 992,4 тыс., Перу – 647,1 тыс., ЮАР – более 627 тыс., Колумбия – 607,9 тыс., Мексика – 595,8 тыс., Испания – 462,8 тыс.

Больше всего умерших также в Бразилии – порядка 121,4 тыс. человек, в Индии – 64,6 тыс., в Мексике – 64,1 тыс., в Великобритании – около 41,6 тыс., в Италии – порядка 35,5 тыс., во Франции – 30,6 тыс., в Испании – более 29 тыс., в Перу – порядка 28,8 тыс., в Иране – порядка 21,6 тыс.