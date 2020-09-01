В Казахстане минимизируют количество налогов и платежей

Глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил провести ревизию Налогового кодекса и подзаконных актов, чтобы кардинально упростить исполнение налоговых обязательств и минимизировать количество налогов и платежей.

«Коль мы говорим о важности справедливого перераспределения национального дохода, то следует разработать такую же налоговую политику, понятную для всех граждан страны. Сегодня взимается около 40 различных налогов и сборов. Администрирование усложнено и носит ярко выраженный принудительный характер. Поручаю правительству совместно с национальной палатой «Атамекен» с привлечением депутатского корпуса провести ревизию Налогового кодекса и подзаконных актов. Цель – кардинальное упрощение исполнения налоговых обязательств и минимизации количества налогов и платежей», - сказал Токаев в ходе послания народу Казахстана во вторник.

Также он считает необходимым «подумать и о дифференциации налоговых ставок как дополнительном рычаге диверсификации экономики и пополнения бюджета».

«В секторе малого и среднего бизнеса считаю возможным дать право предпринимателям, работающим в наиболее пострадавших от пандемии секторах, уплачивать розничный налог с оборота», - продолжил президент.

Вместе с тем он отметил, что отдельного внимания требуют нормы международного налогообложения. По словам Токаева, они должны максимально стимулировать приток иностранных инвестиций в страну и реинвестирование прибыли. Но при этом, по мнению президента, «нужен надежный контроль за трансфертным ценообразованием и выводом капитала из страны».

«По экспертным оценкам в тени находится около трети валового внутреннего продукта страны. Огромный потенциал для повышения доходов бюджета. Цифровизация налоговой и таможенной сфер серьезно поможет в борьбе с теневой экономикой во всех ее проявлениях. Тем более коррупция подпитывается именно теневой экономикой. Поэтому поручаю переориентировать деятельность службы экономических расследований министерства финансов в основном на борьбу с теневой экономикой», - поручил глава государства.