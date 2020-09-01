Больше всего умерших в Алматы
  • 657
За прошедшую неделю в Казахстане от COVID-19 скончались 65 человек
фото пресс-службы акимата Алматы

С 24 по 30 августа в Казахстане зарегистрировано 65 случаев с летальным исходом от коронавирусной инфекции, сообщает Минздрав.

Больше всего умерло пациентов в Алматы – 13, в Восточно-Казахстанской области – 12, в Атырауской области – 10. В Алматинской области скончались 6 человек, в Карагандинской и Павлодарской областях зарегистрировано по 5 летальных случаев, в Акмолинской области – 4, в столице и Западно-Казахстанской области – по 3, в Кызылординской области – 2, в Шымкенте и в Жамбылской области – по одному летальному случаю.

Всего в Казахстане зарегистрировано 1 588 летальных случаев от коронавирусной инфекции. От пневмонии с признаками COVID-19 в стране умерли 292 человека. Сколько скончалось пациентов с коронавирусом от других заболеваний Минздрав не сообщает с 23 июля – на эту дату в стране было зарегистрировано 319 таких случаев.

Свежее из этой рубрики
Просматриваемые
Новости
Второй этап ослабления карантина в Казахстане начнется с 31 августа
Новости
​В 2021 году 700 тыс. вкладчиков ЕНПФ смогут направить часть своих средств на покупку жилья или лечение
Новости
​Узбекистан готовится к постепенному возобновлению авиасообщения с Казахстаном
Новости
Дожди и похолодание ожидаются в Казахстане в середине недели
Новости
Казахстан намерен просить Китай выдать Акжаркын Турлыбай для отбывания наказания на родине
Новости
781 случай коронавирусной пневмонии зарегистрирован за сутки в Казахстане