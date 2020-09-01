За прошедшую неделю в Казахстане от COVID-19 скончались 65 человек

Больше всего умерло пациентов в Алматы – 13, в Восточно-Казахстанской области – 12, в Атырауской области – 10. В Алматинской области скончались 6 человек, в Карагандинской и Павлодарской областях зарегистрировано по 5 летальных случаев, в Акмолинской области – 4, в столице и Западно-Казахстанской области – по 3, в Кызылординской области – 2, в Шымкенте и в Жамбылской области – по одному летальному случаю.

Всего в Казахстане зарегистрировано 1 588 летальных случаев от коронавирусной инфекции. От пневмонии с признаками COVID-19 в стране умерли 292 человека. Сколько скончалось пациентов с коронавирусом от других заболеваний Минздрав не сообщает с 23 июля – на эту дату в стране было зарегистрировано 319 таких случаев.