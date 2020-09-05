В Казахстане запустили производство стационарных аппаратов ИВЛ

1,5 тыс. аппаратов будут поставлены в больницы в течение сентября-октября
Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин посетил предприятие оборонной промышленности ТОО «Казахстан Аселсан инжиниринг», которое организовало производство стационарных аппаратов искусственной вентиляции легких, сообщается на сайте главы правительства.
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