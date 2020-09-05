1,5 тыс. аппаратов будут поставлены в больницы в течение сентября-октября
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В Казахстане запустили производство стационарных аппаратов ИВЛ
Фото primeminister.kz

Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин посетил предприятие оборонной промышленности ТОО «Казахстан Аселсан инжиниринг», которое организовало производство стационарных аппаратов искусственной вентиляции легких, сообщается на сайте главы правительства.

«Данный аппарат предназначен для длительной вентиляции легких взрослых и детей в отделениях реанимации и интенсивной терапии в лечебных учреждениях. Аппарат ИВЛ соответствует требованиям министерства здравоохранения РК и прошел успешное испытание в многопрофильном инфекционном центре г. Нур-Султан, получив положительное экспертное заключение медицинских специалистов. На сегодняшний день осуществляется промышленная сборка аппаратов ИВЛ с уровнем локализации до 30% с перспективой его увеличения до 50 и более процентов», - говорится в сообщении.

В производстве аппаратов ИВЛ задействован технологический потенциал других оборонных предприятий страны. И уже в течение сентября-октября в медучреждения регионов будет поставлено 1,5 тыс. аппаратов.

Инженерно-технический персонал предприятия обеспечит обучение медицинских работников в лечебных учреждениях, а также в режиме 24/7 будет осуществлять техническую поддержку.

Аскар Мамин, ознакомившись с производством, поручил обеспечить своевременную поставку изделий в медицинские учреждения страны.

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