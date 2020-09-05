В Казахстане запустили производство стационарных аппаратов ИВЛ

«Данный аппарат предназначен для длительной вентиляции легких взрослых и детей в отделениях реанимации и интенсивной терапии в лечебных учреждениях. Аппарат ИВЛ соответствует требованиям министерства здравоохранения РК и прошел успешное испытание в многопрофильном инфекционном центре г. Нур-Султан, получив положительное экспертное заключение медицинских специалистов. На сегодняшний день осуществляется промышленная сборка аппаратов ИВЛ с уровнем локализации до 30% с перспективой его увеличения до 50 и более процентов», - говорится в сообщении.

В производстве аппаратов ИВЛ задействован технологический потенциал других оборонных предприятий страны. И уже в течение сентября-октября в медучреждения регионов будет поставлено 1,5 тыс. аппаратов.

Инженерно-технический персонал предприятия обеспечит обучение медицинских работников в лечебных учреждениях, а также в режиме 24/7 будет осуществлять техническую поддержку.

Аскар Мамин, ознакомившись с производством, поручил обеспечить своевременную поставку изделий в медицинские учреждения страны.

