Лидером прироста остается ВКО
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Еще у 65 казахстанцев подтвержден коронавирус
фото пресс-службы акимата Алматы

По данным Минздрава, за минувшие сутки в Казахстане зарегистрировано 65 новых случаев коронавирусной инфекции.

Лидером прироста новых случаев остается Восточно-Казахстанская область – 20. В Атырауской области зарегистрировано 9 новых случаев, в Западно-Казахстанской области – 7, в Северо-Казахстанской области – 6, в Карагандинской области – 5, в столице, в Алматинской, Акмолинской и Туркестанской областях – по 3 новых случая, в Алматы – 2, в Костанайской области – 2, в Павлодарской и Актюбинской областях – по одному новому случаю.

Не выявлено заболевших в Шымкенте, в Жамбылской, Мангистауской и Кызылординской областях.

Всего в стране подтверждено 106 920 случаев коронавирусной инфекции. Выздоровели 100 836 человек.

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