73,7 млрд тенге направил фонд медстрахования на выплату надбавок к зарплате медикам

73,7 млрд тенге направил на надбавки медикам фонд социального медицинского страхования, а на борьбу с коронавирусом и пневмонией направлено 159 млрд тенге, сообщил на брифинге в СЦК председатель правления ФСМС Болат Токежанов.

«Внесены изменения в пакеты ГОБМП и ОСМС, которые связаны с лечением коронавирусной инфекции. Ими предусмотрены услуги мобильных бригад и стационаров на дому пациентам с COVID-19 и в случаях с подозрением на COVID-19. Они будут оказываться всем казахстанцам, вне зависимости от статуса застрахованности. С учетом нынешней эпидемиологической ситуации в пакете ГОБМП предусмотрены услуги «по изоляции контактных лиц, бактерионосителей и вирусоносителей и лиц с подозрением на инфекционное заболевание», - рассказал Токежанов.

Таким образом, отметил он, эти изменения позволят сохранить принцип доступности медицинской помощи при социально значимых заболеваниях, вне зависимости от статуса застрахованности. Это является особенно актуальным в преддверии возможной вспышки инфекции в осенний период.

«На данный момент со стороны фонда на оплату мероприятий по борьбе с коронавирусом и пневмонией предусмотрено более 159 млрд тенге. В том числе на лечение пациентов с коронавирусом – 50,5 млрд тенге, на надбавки медицинским работникам, задействованным в противоэпидемиологических мероприятиях – 91,9 млрд тенге, на ПЦР-исследование на стационарном уровне – 4,2 млрд тенге, на оказание услуги стационар на дому – 0,4 млрд тенге, на ПЦР исследование на амбулаторном уровне – 10 млрд тенге, на работу мобильных бригад – 2,4 млрд тенге», - уточнил Токежанов.

С марта по июль фондом оплачено лечение, ПЦР-тестирование и работа мобильных бригад на сумму 36,9 млрд тенге. В том числе было проведено около 500 тыс. ПЦР тестов на сумму 5,6 млрд тенге. На госпитализацию в инфекционных, провизорных и карантинных стационарах было затрачено свыше 31 млрд тенге. Созданные мобильные бригады в течение июля провели 43 тыс. выездов на дом. А до конца года предусмотрено проведение около 2 млн ПЦР-исследований на коронавирус.

Токежанов также сообщил, что с марта по август в Казахстане фонд направил на выплату надбавок к зарплате медицинских работников 73,7 млрд тенге. Только за август надбавки к зарплате на 17 млрд тенге получат более 66 тыс. медработников, задействованных в борьбе с коронавирусной инфекцией и пневмонией.