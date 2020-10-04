В Кыргызстане ​проходят выборы в Жогорку Кенеш

В Кыргызстане проходят парламентские выборы. На места в Жогорку Кенеш претендуют 16 партий. К 10:30 утра уже проголосовали почти 237 тыс. человек — это почти 7% от всех включенных в списки избирателей, сообщает издание Kloop.kg .

Больше всего граждан Кыргызстана проголосовали в Ошской и Джалал-Абадской областях: примерно по 49 тыс. человек, следом идёт Чуйская область, где голоса отдали более 37 тыс. человек, а затем Бишкек, где избирательные участки посетили более 33 тыс. человек.

Издание Kloop называет фаворитами три провластные партии: «Биримдик», «Мекеним Кыргызстан» и «Кыргызстан». От «Биримдика» баллотируется брат президента Асылбек Жээнбеков, а от «Мекеним Кыргызстан» брат бывшего замглавы Государственной таможенной службы Райымбека Матраимова — Искендер.

Как пишет Медиазона. Центральная Азия, задолго до голосования правозащитники, граждане и сами представители партий утверждали, что «некоторые недобросовестные партии» уже подкупили избирателей. Почти сразу после начала голосования жительница Бишкека Эркина Асанбаева написала в фейсбуке, что в Ленинский район столицы «бусами подвозят людей», и опубликовала фотографию очереди избирателей у участка. Также наблюдательница от издания Kloop рассказала, что в Бишкеке на участок 1247 «завозят военных, которые по очереди проходят голосование». По её сведениям, обычных граждан не запускают на участок для голосования, но более 50 военных прошли вне очереди и проголосовали

По данным ЦИК Кыргызстана, в стране насчитывается более 3,5 млн избирателей, но из них 437 тысяч человек не могут проголосовать, потому что не сдали биометрические данные. Также 441 тысяч граждан сменили избирательные участки по форме №2. Согласно закону о выборах, каждый избиратель закреплен за участком по месту регистрации, но его можно сменить — для этого требуется заполнить форму №2 и подать заявление в нужную участковую комиссию. Член ЦИК Атыр Абдрахматова считает, что при помощи смены участка кандидаты пытаются сконцентрировать голоса в свою пользу на нескольких УИК для продвижения по партийному списку.