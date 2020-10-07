Депутаты мажилиса поставили под сомнение честность тендера по передаче аэропорта Шымкента в доверительное управление

Депутаты мажилиса от фракции «Нур Отан» сомневаются в честности тендера по передаче в доверительное управление на 10 лет аэропорта города Шымкент и требуют пересмотра критериев.

«Зачастую антиконкурентным проявлениям способствуют сами государственные органы, которые в погоне за планом приватизации передают в частную собственность стратегические объекты без должного отбора участников. Рынок услуг аэропортов не сталиисключением», - сказал в среду в ходе пленарного заседания депутат мажилиса Аманжан Жамалов, обращаясь с депутатским запросом на имя премьер-министра.

Он напомнил, что в настоящее время управлением пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Шымкент объявлен тендер по передаче в доверительное управление на 10 лет с правом выкупа АО «Аэропорт города Шымкент». При этом заявки на тендер принимаются только три недели и завершаются 8 октября.

«Такие сжатые сроки исключают из конкурса многих стратегических инвесторов. Создается впечатление, что кому-то выгодно провести этот конкурс быстро и без шума», - считает парламентарий.

При этом в конкурсе могут участвовать индивидуальные предприниматели и физические лица, что также вызывает сомнение. А оценочная стоимость в 5,2 млрд тенге «может быть заниженной для такого объекта».

Учитывая стратегическую важность объекта, Жамалов просит продлить сроки приема заявок на тендер по передаче в доверительное управление с правом выкупа аэропорта и пересмотреть квалификационные требования для потенциальных участников.

«Необходимо провести повторную независимую оценку стоимости объекта, которая сейчас установлена в сумме 5,2 млрд тенге, с учетом будущих обязательных вложений инвестиций в объект», - также уточнил депутат.