На крупнейшем в Ливии месторождении возобновили добычу нефти

Форс-мажорные обстоятельства на месторождении отменены, операторам поручено вернуться к производству. NOC также заключила соглашение с вооруженными группировками на этом объекте об устранении любых препятствий и обеспечении безопасности персонала и операций.

NOC сообщила о прекращении добычи на месторождении Шарара в июле 2019 года. 7 июня 2020 года добыча была возобновлена, но уже 9 июня группа вооруженных лиц заставила рабочих прекратить добычу. NOC заявила, что на ее месторождение вошли иностранные наемники.

Месторождение Шарара на юго-западе страны является крупнейшим в Ливии. Общие доказанные запасы составляют 3 млрд баррелей, добыча в обычных условиях составляет до 300 тыс. баррелей в день. После восстановления работы на месторождении добыча составляла 30 тыс. баррелей в день, на следующий день была увеличена до 130 тыс. баррелей в день.