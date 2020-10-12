Добыча нефти была прекращена в июле 2019 года
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На крупнейшем в Ливии месторождении возобновили добычу нефти
Иллюстративное фото AFP

Национальная нефтяная корпорация Ливии (NOC) разрешила возобновить добычу нефти на крупном месторождении Шарара после снятия девятимесячной блокады, пишет «Коммерсантъ».

Форс-мажорные обстоятельства на месторождении отменены, операторам поручено вернуться к производству. NOC также заключила соглашение с вооруженными группировками на этом объекте об устранении любых препятствий и обеспечении безопасности персонала и операций.

NOC сообщила о прекращении добычи на месторождении Шарара в июле 2019 года. 7 июня 2020 года добыча была возобновлена, но уже 9 июня группа вооруженных лиц заставила рабочих прекратить добычу. NOC заявила, что на ее месторождение вошли иностранные наемники.

Месторождение Шарара на юго-западе страны является крупнейшим в Ливии. Общие доказанные запасы составляют 3 млрд баррелей, добыча в обычных условиях составляет до 300 тыс. баррелей в день. После восстановления работы на месторождении добыча составляла 30 тыс. баррелей в день, на следующий день была увеличена до 130 тыс. баррелей в день.

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