Он пригласил таджикского коллегу с официальным визитом в Казахстан
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Токаев поздравил Рахмона с победой на президентских выборах
фото Sputnik / Владислав Воднев

Глава государства Касым-Жомарт Токаев по телефону поздравил Эмомали Рахмона с переизбранием на пост президента Республики Таджикистан, сообщает Акорда.

Президент Казахстана подчеркнул огромный личный вклад Эмомали Рахмона в развитие отношений крепкой дружбы и стратегического партнерства между нашими странами и выразил уверенность, что совместными усилиями казахско-таджикское сотрудничество достигнет новых высот в интересах двух братских народов.

«Собеседники подтвердили готовность к продолжению активной совместной работы по всему спектру двусторонней повестки дня. Для укрепления стратегического партнерства и придания практического импульса казахско-таджикским отношениям Касым-Жомарт Токаев пригласил Эмомали Рахмона посетить с официальным визитом Казахстан в любое для него удобное время», сообщила пресс-служба президента Казахстана.

Выборы президента Таджикистана прошли в воскресенье, 11 октября. По предварительным итогам, действующий глава государства Эмомали Рахмон набрал 90,92% голосов избирателей.

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