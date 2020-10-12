Токаев поздравил Рахмона с победой на президентских выборах

Глава государства Касым-Жомарт Токаев по телефону поздравил Эмомали Рахмона с переизбранием на пост президента Республики Таджикистан, сообщает Акорда.

Президент Казахстана подчеркнул огромный личный вклад Эмомали Рахмона в развитие отношений крепкой дружбы и стратегического партнерства между нашими странами и выразил уверенность, что совместными усилиями казахско-таджикское сотрудничество достигнет новых высот в интересах двух братских народов.

«Собеседники подтвердили готовность к продолжению активной совместной работы по всему спектру двусторонней повестки дня. Для укрепления стратегического партнерства и придания практического импульса казахско-таджикским отношениям Касым-Жомарт Токаев пригласил Эмомали Рахмона посетить с официальным визитом Казахстан в любое для него удобное время», сообщила пресс-служба президента Казахстана.

Выборы президента Таджикистана прошли в воскресенье, 11 октября. По предварительным итогам, действующий глава государства Эмомали Рахмон набрал 90,92% голосов избирателей.