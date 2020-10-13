Зарегистрировано всего 4 случая коронавирусной пневмонии
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5 человек скончались за сутки от коронавируса и пневмонии в Казахстане
фото пресс-службы акимата Алматы

По данным Минздрава, за прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 4 случая коронавирусной пневмонии, 2 случая с летальным исходом, выздоровели 10 человек.

Общее число заболевших коронавирусной пневмонией, зарегистрированных с 1 августа, достигло 34 913. Умерли за это время 370 человек, выздоровели – 27 709.

От коронавирусной инфекции за минувшие сутки умерли 3 человека, а всего за время пандемии – 1 771. На данный момент лечение продолжают получать 2 927 человек, из них в стационарах находятся 2 103 пациента, на амбулаторном уровне лечатся 824. 85 человек находятся в тяжелом состоянии, 12 – в крайне тяжелом, 13 – на аппаратах ИВЛ.

Всего в стране зарегистрировано 143 814 случаев коронавируса и коронавирусной пневмонии.

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