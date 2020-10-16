В Павлодарской области ужесточают карантинные меры

Согласно документу, заполняемость объектов общественного питания должна быть не более 30 мест внутри здания. Исключается их работа на открытом воздухе, а в целом они будут работать с 8:00 до 22:00 часов.

Торговые центры (за исключением развлекательных центров, фудкортов, кинотеатров), торговые дома (бутики), торговых сети должны работать с соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима, с заполняемостью не более 20% от мощности.

Работа продовольственных магазинов ограничена до 22:00 часов, непродовольственных магазинов, продовольственных и непродовольственных рынков – до 18:00 часов при заполняемости не более 20% от мощности. СПА-центры, услуги массажа, салоны красоты, парикмахерские, объекты, оказывающие косметологические услуги, будут работать по предварительной записи до 20:00 часов, бани, сауны, фитнес-центры, тренажерные залы и спортивно-оздоровительные центры – с 08:00 до 20:00, с заполняемостью не более 30%. Также с 08:00 до 20:00 ограничено время работы объектов по оказанию бесконтактных услуг населению (объекты, оказывающие типографические услуги, ремонт бытовой техники; телемастерские; автосалоны; автомойки; шиномонтажные; ремонт автомобилей; ювелирные мастерские; швейные ателье; сервис по ремонту обуви, одежды, заправка картриджей и др.).

В воскресенье приостанавливается движение общественного транспорта (автобусы, трамваи, маршрутные такси.