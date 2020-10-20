Токаев положительно оценил новый Экологический кодекс

Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял министра экологии, геологии и природных ресурсов Магзума Мирзагалиева, который отчитался по основным направлениям деятельности ведомства за 9 месяцев текущего года и подробно доложил о ходе рассмотрения Экологического кодекса в мажилисе.

«Глава государства положительно оценил этот документ, отметив новшества, направленные на улучшение экологической ситуации в стране. По мнению Касым-Жомарта Токаева, исключительная важность Кодекса связана с экологизацией общества и снижением выбросов загрязняющих веществ в атмосферу», - говорится в сообщении на сайте Акорды.

Министр также сообщил президенту, что несмотря на зафиксированный низкий уровень маловодности и риски дефицита воды, вегетационный период прошел относительно стабильно.

Говоря о цифровизации водной отрасли, Мирзагалиев рассказал о завершении пилотного проекта по цифровизации канала в Мактааральском районе Туркестанской области, что позволило значительно снизить расход воды. Президент указал на необходимость рационального использования воды.

Что касается состояния рыбной отрасли и подготовке отраслевой программы по развитию рыбоводства, то, по словам министра, потенциал казахстанских водоемов позволяет увеличить объем выращивания рыбы с 7,5 тыс. тонн до 600 тыс. тонн в год, что может обеспечить рост экспорта до 300 тыс. тонн.

В завершение встречи глава государства дал Магзуму Мирзагалиеву ряд конкретных поручений.