Назначены зампреды агентства по защите и развитию конкуренции

Распоряжениями главы государства назначены заместители председателя агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан, сообщает Акорда.

Так, первым заместителем председателя агентства назначен Рустам Ахметов, экс-председатель комитета по защите и развитию конкуренции министерства национальной экономики.

Также заместителями главы ведомства назначены Марат Омаров, занимавший должность управляющего директора – члена правления холдинга «Байтерек», и Болат Самбетов, возглавлявший алматинский департамент комитета по регулированию естественных монополий.

Кроме этого, Касым-Жомарт Токаев подписал распоряжения об освобождении Ануара Ахметжанова от должности ответственного секретаря министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности, Асем Нусуповой – от должности ответственного секретаря министерства здравоохранения.