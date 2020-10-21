И освобождены от должностей ответсекретари двух министерств
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Назначены зампреды агентства по защите и развитию конкуренции
Иллюстрация Жанары Каримовой

Распоряжениями главы государства назначены заместители председателя агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан, сообщает Акорда.

Так, первым заместителем председателя агентства назначен Рустам Ахметов, экс-председатель комитета по защите и развитию конкуренции министерства национальной экономики.

Также заместителями главы ведомства назначены Марат Омаров, занимавший должность управляющего директора – члена правления холдинга «Байтерек», и Болат Самбетов, возглавлявший алматинский департамент комитета по регулированию естественных монополий.

Кроме этого, Касым-Жомарт Токаев подписал распоряжения об освобождении Ануара Ахметжанова от должности ответственного секретаря министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности, Асем Нусуповой – от должности ответственного секретаря министерства здравоохранения.

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