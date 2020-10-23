Проблема финподдержки медиков остается актуальной
Отмена соцвыплат на случай заражения коронавирусом вызвала возмущение у медработников – профсоюз
ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ АКИМАТА АЛМАТЫ

Тамара Вааль, Vласть

Отмена социальных выплат медицинским работникам в случае заражения коронавирусной инфекцией и пневмонией, а также в случае их смерти вызвала негодование, заявил в ходе круглого стола председатель казахстанского отраслевого профсоюза работников здравоохранения Бакытжан Тажибай.

«Решение, которое мы вчера все услышали по поводу отмены социальных выплат, конечно, вызывает негодование и возмущение среди медицинской общественности… Поэтому проблема объективной и справедливой финансовой поддержки медицинских и немедицинских работников остается очень актуальной», - заявил Тажибай.

По его словам, на протяжении последних двух месяцев профсоюз неоднократно поднимал вопрос о необходимости изменения политики по надбавкам и выплатам. Основная задача заключалась в недопущении заболевания коронавирусной инфекцией, а также считать ее профессиональным заболеванием и проводить все необходимые противоэпидемиологические мероприятия с эпидемиологическим расследованием.

«Соответственно (мы говорили о необходимости – V), осуществлять все предусмотренные законодательством гарантии и компенсации. Средства, которые выделены для финансовой поддержки медработников, сумма была озвучена в 150 млрд тенге, должны были предусматривать и повышение зарплаты, по нашему мнению», - также отметил председатель профсоюза.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Vласти

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