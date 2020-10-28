Вторая разрабатываемая в Казахстане вакцина против COVID-19 успешно прошла клинические исследования

Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял генерального директора Научно-исследовательского института проблем биологической безопасности Кунсулу Закарью, которая доложила о ходе разработки отечественной вакцины против коронавируса, сообщает Акорда.

Как сообщила Кунсулу Закарья, на базе института на пяти платформах ведется работа по созданию вакцин от COVID-19. Разработанная институтом инактивированная вакцина одобрена Всемирной организацией здравоохранения и прошла первый этап клинических исследований. В настоящее время в Национальном научном центре фтизиопульмонологии проводится второй этап исследования. Вторая разрабатываемая отечественная субъединичная вакцина одобрена ВОЗ и успешно прошла клинические исследования. Материалы этой вакцины находятся в Национальном центре экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий.

Также она рассказала о строительстве на территории НИИ завода по выпуску отечественных иммунных препаратов. Проектная мощность завода составит 60 млн доз вакцин в год, что позволит не только охватить отечественный рынок, но и осуществлять экспортные поставки.

По сообщению Акорды, Токаев поддержал предложение по увеличению объема строительства жилья для сотрудников института и дал ряд конкретных поручений по вопросу разработки отечественных вакцин.

На встрече также обсуждались вопросы увеличения заработной платы ученых, привлечения молодых специалистов и внесения понятия «временная регистрация вакцины» в нормативно-правовые акты.