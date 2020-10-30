Казахстан готов предложить специально разработанные для корейских инвесторов инструменты – Токаев

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая с видеообращением на международном форуме по северному экономическому сотрудничеству «Глобальные изменения после COVID-19 и будущее северного экономического сотрудничества» в Сеуле, заявил, что наша страна готова предложить специально разработанные для корейских инвесторов инструменты, сообщает Акорда.

Говоря о казахстанско-южнокорейском стратегическом партнерстве, основанном на общих ценностях, взаимной поддержке и тесных связях между людьми, Касым-Жомарт Токаев отметил вклад стотысячной корейской общины Казахстана, которая служит «золотым мостом» дружбы между народами двух стран.

«Корейские инвестиции в казахстанскую экономику превысили 7 млрд долларов. Несмотря на глобальную турбулентность, двусторонний товарооборот продемонстрировал уверенный рост. Следует отметить, что на долю Казахстана приходится 70 % общего ВВП всех пяти государств Центральной Азии. Корея занимает 10-е место среди ведущих инвесторов. Таким образом, есть огромный неиспользованный потенциал для дальнейшего наращивания нашего взаимовыгодного сотрудничества», - уверен глава государства.

Он подчеркнул, что визит президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина в Казахстан в апреле 2019 года открыл новую страницу в двустороннем взаимодействии, а подписанная в ходе этого визита программа «Свежий ветер» направлена на активизацию всесторонних казахстанско-корейских экономических, торговых и культурных отношений.

Указав на приближающееся завершение длительного нефтяного суперцикла в мире, Токаев подчеркнул первостепенную важность построения диверсифицированной и устойчивой экономики для Казахстана.

«Поэтому я инициировал новый экономический курс. Он связан не только со структурными реформами, но и с построением более динамичного и сильного государства. Казахстан готов предложить специально разработанные для корейских инвесторов инструменты, в том числе налоговые и таможенные преференции, софинансирование проектов, частичные гарантии и механизмы поддержки экспорта», - сказал он.