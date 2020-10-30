Более 60% умерших от коронавируса в ВКО за неделю были старше 60 лет – облздрав

Исполняющая обязанности руководителя управления здравоохранения Восточно-Казахстанской области Райфа Сафиоллинова сообщила, что более 60% умерших от коронавируса в ВКО за неделю были старше 60 лет, а многие поступили уже в тяжелом состоянии.

«Да, действительно, у нас в октябре отмечается рост госпитальной летальности в наших ковидных стационарах. Мы провели анализ, разобрались, по какой причине. Из них более 60% - летальности среди тех, кто был старше 60 лет. Также на первые сутки более 10 пациентов поступили сразу с тяжелой формой и получили лечение в условиях реанимации, но, к сожалению, умерли в наших стационарах», - сказала Сафиоллинова, отвечая на вопрос, почему в ВКО месяц не было выздоровевших, а из 24 смертей за неделю 18 приходится на регион, и не связано ли это с качеством лечения.

В целом, сообщила представитель облздрава, в регионе выздоровели 97,6% заболевших.

Сафиоллинова также проинформировала, что для оказания своевременной и качественной медпомощи населению в условиях периода второй волны подготовлено 40 инфекционных стационаров и организовано 6,1 тыс. койко-мест с полным медицинским оснащением, а инфекционные стационары распределены по уровню регионализации на три уровня.

«Первый уровень – 70% инфекционного стационара, составляет 4215 коек. На второй уровень 570 коек, на третьем уровне у нас 1225 коек. С момента регистрации первого случая КВИ количество коек увеличилось в 12 раз, ранее было развернуто 100 инфекционных и 411 провизорных. Количество реанимационных коек увеличилось в 11 раз с 34 до 399 койко-мест. Для увеличения количества инфекционных коек третьего уровня после проведения и завершения капитального ремонта здания больницы скорой медицинской помощи Усть-Каменогорска (это наш новый пульмонологический центр), там откроется новый инфекционный госпиталь на 150 коек. Он будет снащен современным оборудованием – это ПЦР лаборатории и КТ оборудование, а также современные аппараты ИВЛ», - рассказала она.

По ее словам, всего в области на сегодня развернуто 2078 инфекционных коек и 220 карантинных, в инфекционные стационары госпитализированы 566 пациентов, а в карантинные – 43. Также задействованы 124 реанимационных койки, из них занято 36,2%.

«Процент занятости всего коечного фонда для больных КВИ по области на сегодня составил 26,5%. На сегодня тяжелых больных в инфекционных 35, в том числе 2 крайне тяжелых, один подключен к ИВЛ. Лечение получают по протоколу», - уточнила Сафиоллинова.

«Также с целью оказания медпомощи тяжелым и крайне тяжелым пациентам с COVID-19 в городах Усть-Каменогорск и Семей создано два центра компетенции на базе двух крупных областных клиник – это Центр матери и ребенка в Усть-Каменогорске и инфекционная больница Семея. Для проведения регулярных консилиумов по состоянию тяжелых пациентов задействована специальная экспертная комиссия. Для оценки эффективности проводимых мер в области был проведен внешний аудит с привлечением специалистов из Республики Татарстан. Были определены основные проблемные места по оказанию медпомощи на каждом этапе и по итогам внешнего аудита нами разработано дорожная карта», - добавила она.