В целом иностранцы могут посещать Казахстан не более 1 раза в 90 суток
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Казахстан продлил до мая 2021 года приостановление безвизового режима для иностранцев
Фото Жанары Каримовой

Казахстан усилит ограничительные меры на государственной границе. Такое решение принято сегодня на заседании межведомственной комиссии под председательством премьер-министра Аскара Мамина.

Указывается, что по состоянию на 2 ноября наблюдается рост заболеваемости в большинстве регионов Казахстана. Темп прироста в целом составляет 0,4%, показатель репродуктивности – 1,4. Инфекционные койки загружены на 22%, реанимационные – на 18%. Наибольший рост за месяц отмечается в Восточно-Казахстанской, Акмолинской, Костанайской, Западно-Казахстанской, Павлодарской областях.

Глава правительства поручил повысить эффективность деятельности мониторинговых групп по контролю за соблюдением субъектами бизнеса и населением ограничительных мер и карантинного режима, а также продолжить комплектование поликлиник, стационаров, служб скорой помощи необходимым оборудованием. Министерствам цифровизации и здравоохранения дано поручение ускорить разработку и внедрение программ по отслеживанию контактных лиц, больных, мониторингу соблюдения санитарных требований, министерству индустрии – ускорить поставку рентгенаппаратов, автомашин скорой помощи в регионы, акиматам – ускорить их принятие.

Вместе с тем МВК приняла ряд решений. Так, внесены изменения в порядок пересечения государственной границы для иностранцев, имеющих вид на жительство на территории РК, и членов их семей, а также для иностранцев, являющихся членами семей граждан РК. Решено, что указанная категория лиц может пересекать казахстанскую границу не более 1 раза в 90 суток (ранее было 30 суток).

Также принято решение продлить до 1 мая 2021 года приостановление безвизового режима для граждан 57 стран и до 1 января 2021 года – приостановление 72-часового безвизового пребывания на территории РК транзитных пассажиров из КНР и Индии.

А с 9 ноября авиарейсы в Турцию будут сокращены с 33 до 20 в неделю.

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