Казахстан продлил до мая 2021 года приостановление безвизового режима для иностранцев

Казахстан усилит ограничительные меры на государственной границе. Такое решение принято сегодня на заседании межведомственной комиссии под председательством премьер-министра Аскара Мамина.

Указывается, что по состоянию на 2 ноября наблюдается рост заболеваемости в большинстве регионов Казахстана. Темп прироста в целом составляет 0,4%, показатель репродуктивности – 1,4. Инфекционные койки загружены на 22%, реанимационные – на 18%. Наибольший рост за месяц отмечается в Восточно-Казахстанской, Акмолинской, Костанайской, Западно-Казахстанской, Павлодарской областях.

Глава правительства поручил повысить эффективность деятельности мониторинговых групп по контролю за соблюдением субъектами бизнеса и населением ограничительных мер и карантинного режима, а также продолжить комплектование поликлиник, стационаров, служб скорой помощи необходимым оборудованием. Министерствам цифровизации и здравоохранения дано поручение ускорить разработку и внедрение программ по отслеживанию контактных лиц, больных, мониторингу соблюдения санитарных требований, министерству индустрии – ускорить поставку рентгенаппаратов, автомашин скорой помощи в регионы, акиматам – ускорить их принятие.

Вместе с тем МВК приняла ряд решений. Так, внесены изменения в порядок пересечения государственной границы для иностранцев, имеющих вид на жительство на территории РК, и членов их семей, а также для иностранцев, являющихся членами семей граждан РК. Решено, что указанная категория лиц может пересекать казахстанскую границу не более 1 раза в 90 суток (ранее было 30 суток).

Также принято решение продлить до 1 мая 2021 года приостановление безвизового режима для граждан 57 стран и до 1 января 2021 года – приостановление 72-часового безвизового пребывания на территории РК транзитных пассажиров из КНР и Индии.

А с 9 ноября авиарейсы в Турцию будут сокращены с 33 до 20 в неделю.