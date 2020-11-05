Еще 209 случаев коронавирусной пневмонии зарегистрировано в Казахстане

За прошедшие сутки в Казахстане зафиксировано 209 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 1 летальный исход и 64 человека выздоровели, сообщает Минздрав.

Всего с 1 августа в стране зарегистрировано 38 490 случаев коронавирусной пневмонии, умерли от нее 406 человек, выздоровели – 28 963.

От коронавирусной инфекции за сутки умерли 6 человек, общее число умерших достигло 1 873. На данный момент лечение продолжают получать 5 223 человека, в том числе 340 детей. В стационарах находятся 2 572 пациента, 148 человек в тяжелом состоянии, 25 – в крайне тяжелом, 26 – на аппаратах ИВЛ.

Общее число случаев коронавируса и пневмонии в стране достигло 152 725.