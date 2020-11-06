Такое решение обусловлено постановлением МВК
Air Astana сокращает количество рейсов в Стамбул
ФОТО ИСКАНДЕРА САЛИХОДЖАЕВА

Тамара Вааль, Vласть

В связи с постановлением межведомственной комиссии авиакомпания Air Astana сокращает авиасообщение между Алматы, столицей, Атырау и Стамбулом, сообщили в пятницу в пресс-службе компании.

«Авиакомпания будет выполнять рейсы в Стамбул из Алматы 4 раза в неделю по вторникам, пятницам, субботам и воскресеньям; из Нур-Cултана 2 раза в неделю по понедельникам и четвергам, и один рейс в неделю из Атырау по пятницам», - говорится в сообщении.

Здесь заверили, что пассажиры отмененных рейсов могут бесплатно перебронировать полет на будущие даты либо вернуть полную стоимость билетов в местах приобретения.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Vласти

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