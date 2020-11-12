Казахстанцам дадут отсрочку по уплате ИПН при изъятии пенсионных накоплений

Для снижения налоговой нагрузки казахстанцам предоставят отсрочку по уплате ИПН при снятии пенсионных накоплений, сообщил в четверг в ходе пленарного заседания сената министр национальной экономики Руслан Даленов.

«Президент поручил предоставить возможность гражданам снимать часть пенсионных накоплений. Но возникли вопросы с налогообложением. По действующему закону, если гражданин снимает свои накопления, то удерживается подоходный налог 10% с суммы. То есть сразу возникает единовременная нагрузка для гражданина», - отметила депутат Ольга Булавкина.

По ее словам, для приемлемого решения вопроса депутаты сената предложили предоставить отсрочку оплаты ИПН.

«То есть оплата будет произведена после выхода на пенсию в течение 16 лет», - пояснила она.

Министр национальной экономики Руслан Даленов отметил, что действительно депутаты инициировали данные поправки, и правительство их поддержало. Потому что в случае изъятия пенсионных накоплений, 10% ИПН – это большая нагрузка на граждан.

«Предложено при изъятии единовременном не удерживать налог, не взимать налог. То есть при снятии пенсионных накоплений, подоходный налог у источника выплаты удерживаться не будет. А уплата будет происходить в будущем, без увеличения нагрузки. Таким образом, единовременная нагрузка не возникает, восстанавливается налоговая справедливость», - подчеркнул Даленов.

Отметим, что в ходе пленарного заседания сенат в двух чтениях рассмотрел проект закона «О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) и закон «О введении в действие Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс)» и вернул его в мажилис из-за внесенных поправок по отсрочке ИПН при изъятии пенсионных накоплений.

Кроме того, депутатами внесены изменения по предоставлению права субъектам МСБ, работающим в наиболее пострадавших от пандемии секторах, уплачивать розничный налог; снижение нагрузки на фонд оплаты труда для МСБ в наиболее пострадавших отраслях в части исчисления социального налога.

«Предлагается при обнулении социальных отчислений не увеличивать размер уплаты социального налога», - отмечается в заключении комитета.

Также сенаторы внесли предложения по созданию интегрированной базы данных по субъектам бизнеса для самостоятельной проверки контрагентов, уменьшению годовой ставки платы за сотовую связь, предложили исключить норму о публикации в средствах массовой информации списков физических лиц, имеющих налоговую задолженность в размере более 10-кратного размера месячного расчетного показателя.