Это делается для снижения налоговой нагрузки
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Казахстанцам дадут отсрочку по уплате ИПН при изъятии пенсионных накоплений
Фото Жанары Каримовой

Тамара Вааль, Vласть

Для снижения налоговой нагрузки казахстанцам предоставят отсрочку по уплате ИПН при снятии пенсионных накоплений, сообщил в четверг в ходе пленарного заседания сената министр национальной экономики Руслан Даленов.

«Президент поручил предоставить возможность гражданам снимать часть пенсионных накоплений. Но возникли вопросы с налогообложением. По действующему закону, если гражданин снимает свои накопления, то удерживается подоходный налог 10% с суммы. То есть сразу возникает единовременная нагрузка для гражданина», - отметила депутат Ольга Булавкина.

По ее словам, для приемлемого решения вопроса депутаты сената предложили предоставить отсрочку оплаты ИПН.

«То есть оплата будет произведена после выхода на пенсию в течение 16 лет», - пояснила она.

Министр национальной экономики Руслан Даленов отметил, что действительно депутаты инициировали данные поправки, и правительство их поддержало. Потому что в случае изъятия пенсионных накоплений, 10% ИПН – это большая нагрузка на граждан.

«Предложено при изъятии единовременном не удерживать налог, не взимать налог. То есть при снятии пенсионных накоплений, подоходный налог у источника выплаты удерживаться не будет. А уплата будет происходить в будущем, без увеличения нагрузки. Таким образом, единовременная нагрузка не возникает, восстанавливается налоговая справедливость», - подчеркнул Даленов.

Отметим, что в ходе пленарного заседания сенат в двух чтениях рассмотрел проект закона «О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) и закон «О введении в действие Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс)» и вернул его в мажилис из-за внесенных поправок по отсрочке ИПН при изъятии пенсионных накоплений.

Кроме того, депутатами внесены изменения по предоставлению права субъектам МСБ, работающим в наиболее пострадавших от пандемии секторах, уплачивать розничный налог; снижение нагрузки на фонд оплаты труда для МСБ в наиболее пострадавших отраслях в части исчисления социального налога.

«Предлагается при обнулении социальных отчислений не увеличивать размер уплаты социального налога», - отмечается в заключении комитета.

Также сенаторы внесли предложения по созданию интегрированной базы данных по субъектам бизнеса для самостоятельной проверки контрагентов, уменьшению годовой ставки платы за сотовую связь, предложили исключить норму о публикации в средствах массовой информации списков физических лиц, имеющих налоговую задолженность в размере более 10-кратного размера месячного расчетного показателя.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Vласти

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