Снизить цены на лекарства поручил Токаев

После того, как в Казахстане снижены цены на ПЦР-исследования и медицинские маски, аналогичную работу необходимо провести по лекарственным препаратам и медицинским изделиям. Такое поручение в понедельник в ходе совещания по мерам противодействия заражению коронавирусной инфекцией президент Касым-Жомарт Токаев.

«По моему поручению снижены цены на ПЦР-исследования и медицинские маски. Это правильные меры, которые сразу почувствовали на себе люди. Такую же работу следует провести в отношении медицинских препаратов, в первую очередь, антиковидных», - заявил Токаев.

Президент поручил агентству по защите и развитию конкуренции совместно с комитетом государственных доходов разобраться в этом вопросе.

«В целом агентство должно подключиться к работе по ценовому регулированию лекарственных средств и медизделий и разобраться с картелями в фармацевтическом бизнесе», - считает глава государства.

В целом Токаев потребовал внести ясность по поводу обеспечения медикаментами: что закуплено для медицинских организаций, а что – для аптек, каков в целом запас на складах единого дистрибьютора. В этой связи он поручил правительству совместно с акимами обеспечить закуп необходимых лекарственных средств и медицинских изделий в соответствии с нормами и протоколами лечения.